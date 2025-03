De Borelle-wandeling vindt zijn oorsprong in een oud Keltisch gebruik waarbij de komst van de lente werd ingeluid. In Dranouter werd deze traditie in 1974 opnieuw opgepikt en is het uitgegroeid tot een moment van samenzijn. "Het is het moment om af te spreken met vrienden en bij te praten tijdens de wandeling," zegt Stijn Vandercruysse. "Dat is de Dranouter-mentaliteit: niet te veel show, gewoon buiten komen, babbelen en een pintje drinken."

Met het feestcomité op kop trokken de wandelaars door de velden en langs landelijke wegen. Ondanks de koude noorderwind zat de sfeer er goed in. "De warmte, gedaan met vriezen. Je kijkt uit naar Borelle," vertelt deelnemer Koen De Cap. "We maken er elk jaar een feest van, een kleintje. En ja, daar hoort een pintje bij."