180 hotelgasten kregen vorige week dinsdag een frauduleuze spoofing-mail. Het lijkt op het eerste zicht alsof de mail van het hotel en booking.com komt, maar dat is niet zo.

“Op 2 april om 16.30 uur kregen we telefoon van twee ongeruste klanten die een mail hadden gekregen van Booking.com. Daarna kregen ze ook nog eentje in naam van het hotel, met de vraag om nieuwe creditkaartgegevens via een digitale link in te geven”, verduidelijkt hoteluitbater Robin Schutler.