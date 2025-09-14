Het meldpunt 1788 van Stad Roeselare blijft populair bij inwoners. In 2024 kwamen bijna 17.000 meldingen binnen, een stijging van 27 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook via de Roeselare-app worden meldingen steeds vaker doorgegeven.
“1788 is al meer dan acht jaar het vaste aanspreekpunt van onze Stad,” zegt burgemeester Kris Declercq. “Dat zoveel inwoners de weg vinden naar het meldpunt toont hun betrokkenheid en ons engagement om werk te maken van een Stad die luistert en bijstuurt.”
Ongeveer 80 procent van de meldingen komt rechtstreeks van inwoners, de rest van stadsmedewerkers, gemeenschapswachten en politie. De meeste meldingen gaan over zwerfvuil, netheid, verkeerssignalisatie en hinder door openbare werken of groen.
Gebruiksgemak
Schepen van Dienstverlening Matthijs Samyn benadrukt het gebruiksgemak: “Met 1788 als centraal nummer hoeven inwoners niet te zoeken naar welke dienst ze moeten raadplegen. Het meldpunt is bereikbaar via zes kanalen: telefoon, e-mail, website, WhatsApp, de Roeselare-app en het onthaal in het stadhuis.”
Via het digitale platform ‘Mijn Roeselare-profiel’ kunnen inwoners bovendien de status van hun melding opvolgen en persoonlijke gegevens bijwerken. Voor hulp bij digitale toepassingen kunnen inwoners terecht in de Digipunten in Roeselare.