“1788 is al meer dan acht jaar het vaste aanspreekpunt van onze Stad,” zegt burgemeester Kris Declercq. “Dat zoveel inwoners de weg vinden naar het meldpunt toont hun betrokkenheid en ons engagement om werk te maken van een Stad die luistert en bijstuurt.”

Ongeveer 80 procent van de meldingen komt rechtstreeks van inwoners, de rest van stadsmedewerkers, gemeenschapswachten en politie. De meeste meldingen gaan over zwerfvuil, netheid, verkeerssignalisatie en hinder door openbare werken of groen.

