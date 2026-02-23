In december vorig jaar was het al duidelijk dat het aantal interventies door de West-Vlaamse MUG-helikopter op een nieuw record zou komen. De uiteindelijke cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé tonen aan dat de MUG-helikopter in 2025 niet minder dan 1041 interventies uitvoerde, 17 procent meer dan in 2024. “Het aantal interventies zit al jaren in een stijgende lijn", klonk het bij provincieraadslid Kurt Himpe. "In vergelijking met vijf jaar geleden wordt zelfs een toename van 56 procent opgetekend."



“Vorig jaar werden 685 interventies uitgevoerd in de provincie West-Vlaanderen. Voor onze provincie is dat ten opzichte van 2024 een stijging van 37 procent interventies. Het aantal annuleringen van transporten na een eerste oproep lag vorig jaar op 107, wat in dezelfde lijn ligt als de voorbije jaren. De cijfers tonen nog maar eens het belang van de MUG-helikopter aan bij incidenten en als ondersteuning in de prehospitaal hulpverlening."