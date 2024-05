Blikvangers zijn ongetwijfeld het atrium en de binnentuin, een groene oase in de stad, die open zal zijn voor het publiek. Het indrukwekkende atrium met kunstwerk van Nick Ervinck is een grote en luchtige onthaalruimte. Dat is overgang van het historisch gedeelte, dat volledig gerestaureerd is, naar de nieuwe gebouwen. Nathalie Muylle, schepen van Patrimonium Roeselare: “We hebben een heel mooi Atrium, een mooie binnenruimte vanop de Grote Markt. Het adres wordt ook Grote Markt 1 opnieuw, waar mensen mekaar kunnen ontmoeten, waar ze niet alleen alles digitaal, maar ook fysiek aan een balie dingen kunnen vragen.”