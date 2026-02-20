13°C
15 Mid­west-gemeen­ten onder­te­ke­nen char­ter voor vei­lig en posi­tief uitgaan

De burgemeesters van de 15 gemeenten in Midwest hebben een gezamenlijk charter ondertekend om veilig en positief uitgaan structureel aan te pakken. Daarmee stemmen ze hun beleid regionaal op elkaar af.

Na een succesvolle start in Roeselare wordt de campagne ‘Hou je maten in de gaten’ uitgebreid naar de hele regio. De focus ligt op preventie, zorg voor elkaar en het creëren van een positief uitgaansklimaat. Thema’s zijn onder meer alcohol- en middelengebruik, grensoverschrijdend gedrag en gehoorbescherming.

Met het charter engageren de lokale besturen zich tot samenwerking, sensibilisering, kennisdeling en jaarlijkse evaluatie. Ook verenigingen en organisatoren worden betrokken. Op 12 maart start een omstaanderstraining volgens het train-the-trainerprincipe, zodat medewerkers in elke gemeente ongewenst gedrag leren herkennen en aanpakken.

Volgens de initiatiefnemers zorgt de gezamenlijke aanpak voor meer impact en herkenbaarheid over de gemeentegrenzen heen. 

