Na een succesvolle start in Roeselare wordt de campagne ‘Hou je maten in de gaten’ uitgebreid naar de hele regio. De focus ligt op preventie, zorg voor elkaar en het creëren van een positief uitgaansklimaat. Thema’s zijn onder meer alcohol- en middelengebruik, grensoverschrijdend gedrag en gehoorbescherming.

