Volgens het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) heeft Vlaanderen een huidige onderhoudsachterstand van 14,55 miljard euro, die nog meer onder druk zal komen te staan door de klimaatverandering. Warnez pleit voor een versnelde aanpak: “Als we nu niet investeren in toekomstbestendige infrastructuur, betalen we straks dubbel: in herstellingen én in verkeersveiligheid. Vlaanderen mag West-Vlaanderen daarbij niet vergeten.”