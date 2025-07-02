16°C
145.000 euro hit­te­scha­de op West-Vlaam­se Gewestwegen

Bij de extreme hitte van deze zomer kwamen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen betonplaten van gewestwegen omhoog. Uit cijfers blijkt dat het om 41 schadegevallen gaat, samen goed voor meer dan 145.000 euro aan herstellingskosten.

“Het naar boven komen van betonplaten bewijst dat onze Vlaamse infrastructuur dringend nood heeft aan een structurele en klimaatbestendige aanpak,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez. “We moeten sneller ingrijpen en meer investeren in duurzame materialen en technieken, zodat ons wegennet bestand is tegen de extreme omstandigheden van morgen.”

De Vlaamse Regering voorziet weliswaar bijkomende middelen voor wegenonderhoud 10 miljoen euro extra in 2026 en 20 miljoen vanaf 2027. Warnez vindt dat een stap in de goede richting: “West-Vlaanderen kampt met oude infrastructuur, vaak in beton en dus extra kwetsbaar. We moeten sneller overschakelen op andere materialen en bouwtechnieken.”

Zinderende hitte laat sporen na: deze wegen en fietspaden liepen schade op

Oproep tot actie vanuit West-Vlaanderen

Volgens het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) heeft Vlaanderen een huidige onderhoudsachterstand van 14,55 miljard euro, die nog meer onder druk zal komen te staan door de klimaatverandering. Warnez pleit voor een versnelde aanpak: “Als we nu niet investeren in toekomstbestendige infrastructuur, betalen we straks dubbel: in herstellingen én in verkeersveiligheid. Vlaanderen mag West-Vlaanderen daarbij niet vergeten.”

