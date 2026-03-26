De gevangenentransport naar de rechtbank of een verhoor is een probleem. In heel het land kon vorig jaar gemiddeld ruim zeven procent van de transfers niet gebeuren en in West-Vlaanderen is dat zelfs 13 procent. De oorzaak is het personeelstekort bij de Directe Beveiliging van de federale politie en het verouderde wagenpark.

Er zijn ook steeds meer overbrengingen en dat maakt het probleem alleen maar groter. Doordat verdachten niet overgebracht werden, gingen er een aantal vrijuit. Dat was het geval bij een mensensmokkelaar die via koelcontainers in de haven van Zeebrugge migranten naar Engeland smokkelde. De gevangene moest vanuit Haren in Brussel komen, waar het probleem het grootst is.