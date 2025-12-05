De stad stond aanvankelijk wat sceptisch tegen de komst van de Amerikaanse fastfoodketen. Kristof Audenaert, burgemeester Torhout: “Het heeft sowieso een woelig water gehad, maar ik denk dat veel mensen in Torhout blij zullen zijn met de komst van deze McDonalds. Eén van de grootste bedrijven in Torhout levert de koekjes van de McFlurry’s voor alle McDonalds.”

60 jobs

De nieuwe vestiging zorgt voor bijna 60 nieuwe jobs. Het bedrijf stelt duurzaamheid voorop. Mark De Herdt, franchisenemer: “We hebben speciale vuilnisbakken ontworpen om de klanten te helpen om de afvalstromen te scheiden. We namen ook verschillende energiebesparende maatregelen. Zo installeerden we warmtepompen, zonnepanelen, waterloze urinoirs en regenwaterputten.

128ste restaurant

Recent openden in Ingelmunster, Kuurne, Menen en Waregem McDonald’s-restaurants. In het voorjaar staat Tielt op de planning. Ook Adinkerke, Blankenberge en Diksmuide staan op het lijstje. Florent Baudewyns, McDonald’s België: “Dit is de opening van de 128ste restaurant in België. We kijken overal waar er nog groei is. We horen ook de vraag van de klanten om dichter bij hen te komen. We denken dat een divers aanbod altijd een voordeel is voor de klant.”