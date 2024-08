Een buikschuiver, zo heet de tripel die de nieuwe brouwerij ‘De Musketons’ uit Vichte voorstelt op het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem. “Op dit moment is dat iets wat onze wildste verwachtingen overtreft. We verkopen veel meer dan we gedacht hadden. We hebben de sprong gewaagd en voorlopig is het een succes”, vertelt Bram Vanhoutte van Brouwerij De Musketons.

Verrassende nieuwe smaken, biersoorten waar we nog nooit van gehoord hebben, kleine brouwerijen die heel bijzondere streekbieren voorstellen … dat zoeken de zowat 12 000 bierliefhebbers hier. “Ik merk vooral dat er veel gezocht wordt naar nieuwe biertjes die een beetje exotisch of speciaal zijn of die een bepaald verhaal hebben. Alcoholarme en alcoholvrije bieren zijn daar een deel van”, aldus medeorganisator Yvan Devlaminck.