In Torhout zullen ook twee van de vijf kerken een nieuwe bestemming krijgen, als ontmoetingsplaats, buurthuis of cultuurcentrum. De kerk van Don Bosco, gebouwd in de jaren '70, krijgt ook een nieuwe bestemming. Maar daar is het plan nog niet helemaal klaar. Torhout werkt hier samen met de kerkgemeenschap aan.