De editie was extra beladen door het plotse overlijden van wegkapitein Ludo Dierckxsens. Op de slotavond volgde een emotioneel eerbetoon toen zijn team schouder aan schouder over de finish reden op Don’t Stop Me Now – zijn favoriete overwinningslied. ‘We zijn allemaal diep getroffen door het overlijden van Ludo. Hij tekende elk jaar present en was er sinds de eerste editie van de 1000 km bij. Ludo was een warm mens, een verbinder. Zijn herinnering zal voortleven in het hart van de 1000 km’, aldus David Vansteenbrugge.