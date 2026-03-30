Om 11 uur begonnen de deelnemers zich om te kleden en voor te bereiden. Even later volgde een gezamenlijke opwarming waar de paashaad ook op aanwezig was.

Na een groepsfoto volgde het startschot. 100 ijsberen liepen tegelijk de Noordzee in, waaronder de Brugse ijsberen en de schepen van Sport en Toerisme Bert de Brabandere. Hij miste nog geen enkele editie. Een frisse westenwind van 5-6 beaufort, een gevoelstemperatuur van 8°C en een watertemperatuur van 10°C hielden de deelnemers niet tegen.

Na de duik konden deelnemers zich opnieuw opwarmen en nagenieten met glühwein, wafels, jenevershots en verse sandwiches. Daarna was het de beurt aan de eerste surfers en kitesurfers die ook hun seizoen openden met een pittige wind en een stralende zon.