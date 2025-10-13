268 bestuurders werden tegengehouden en moesten een ademtest afleggen. 258 bliezen negatief. 10 personen of 3,7 procent van de gecontroleerde chauffeurs had teveel gedronken. Bij twee bestuurders werd het rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken gezien de hoge alcoholintoxicatie.

Politiezone Vlas wijst er nog eens op dat rijden en drinken niet samengaan. De politie raadt aan om voor een avondje uit vooraf altijd de nodige afspraken te maken. Je kan een BOB aanduiden of met het openbaar vervoer of een taxi naar huis rijden. “Zorg dat jouw zaterdagavond en -nacht niet alleen feestelijk maar ook veilig verloopt”, zegt de politie.

De controlepost stond opgesteld langs de Winkelsestraat in Lendelede, de Vijverhoek in Kuurne en Marksesteenweg in Kortrijk.