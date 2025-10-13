15°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Lendelede Kuurne

10 bestuur­ders dron­ken ach­ter het stuur in poli­tie­zo­ne Vlas

Politie

Illustratiebeeld

Tijdens een controle op alcohol en drugs in het verkeer in Lendelede, Kortrijk en Kuurne afgelopen avond en nacht, zijn 10 bestuurders die teveel gedronken hadden betrapt.

268 bestuurders werden tegengehouden en moesten een ademtest afleggen. 258 bliezen negatief. 10 personen of 3,7 procent van de gecontroleerde chauffeurs had teveel gedronken. Bij twee bestuurders werd het rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken gezien de hoge alcoholintoxicatie.

Politiezone Vlas wijst er nog eens op dat rijden en drinken niet samengaan. De politie raadt aan om voor een avondje uit vooraf altijd de nodige afspraken te maken. Je kan een BOB aanduiden of met het openbaar vervoer of een taxi naar huis rijden. “Zorg dat jouw zaterdagavond en -nacht niet alleen feestelijk maar ook veilig verloopt”, zegt de politie.

De controlepost stond opgesteld langs de Winkelsestraat in Lendelede, de Vijverhoek in Kuurne en Marksesteenweg in Kortrijk.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf

Meest gelezen

Vermist michael huynh minh
Nieuws

Vermist: wie heeft Michael Huynh Minh (56) uit Harelbeke gezien?
Tielt ongeval
Nieuws
Update

Ernstig ongeval in Tielt: 80-jarige vrouw overlijdt na aanrijding
Bus De Lijn
Nieuws

“Hij is slachtoffer”: chauffeurs De Lijn leggen werk neer nadat incident tot ontslag collega leidt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden