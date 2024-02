De tentoonstelling is een initiatief van fotograaf Danny Willems, die ook een vriend was van Arno. Willems toont in zijn foto's niet alleen de carrière van het rockfenomeen, hij toont ook het leven samen met Arno. Dat doet hij met beelden uit fotoshoots, albumcovers, muziekvideo's en persoonlijke foto's van toen ze onderweg waren.