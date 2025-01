Volgens energieleverancier Engie gaat het om een fout. "De appartementen werken met een collectief verwarmingssysteem, zoals een grote ketel. Daarbij heb je altijd warmteverlies, dat dan verdeeld wordt over alle bewoners. Wellicht is er daar dus iets fout gelopen. We denken dat dat totaalbedrag voor elke bewoner individueel is aangerekend, in plaats van dat bedrag te verdelen", zegt Nele Scheerlinck van Engie.

De bewoners moeten hun factuur niet betalen en krijgen binnenkort een nieuwe, juiste, aanrekening.