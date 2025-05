In Brugge zijn vanmorgen zo’n 1.500 leerlingen en personeelsleden geëvacueerd uit de school Maricolen. De batterij van een elektrische fiets had vuur gevat en uit voorzorg moesten alle leerlingen en leerkrachten de school verlaten. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. “De hele evacuatie is vlot verlopen”, zegt de school.