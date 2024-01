In de regio Kortrijk gingen de meeste bedrijven over de kop. Daar noteerde Graydon 386 faillissementen, zo'n 20 meer dan in 2022. Het zijn opvallend meer bouwbedrijven en horecazaken die failliet gingen. Alles samen verloren 1.372 mensen hun job door een faillissement. Ook hier vielen met bijna 370 de meeste ontslagen in de horeca.