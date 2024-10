Het Vlaams Belang in Izegem kondigt dan ook aan zelf klacht in te zullen dienen tegen onbekenden. “We steunen deze klacht volledig”, zegt nationaal voorzitter Tom Van Grieken. “Dreigen met broodroof en zelfs fysiek geweld is een democratie compleet onwaardig. Wat in Izegem gebeurd is, moet ons tot nadenken doen stemmen. We moeten een duidelijke lijn trekken: dit aanvaarden we niet.”