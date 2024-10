Historische verkiezingen in Moorslede: Sherley Beernaert van Sterk wordt de eerste vrouwelijke burgemeester. Haar partij Sterk haalt de absolute meerderheid en kan de zetels meer dan verdubbelen. Visie, de partij van voormalig burgemeester Ward Vergote, is de verliezer. De partij verliest 3 zetels en is niet meer de grootste. Wellicht heeft de zaak rond Ward Vergote daar veel mee te maken. Hij is veroordeeld in een zaak van belangenvermenging.