CD&V blijft na de verkiezingen van zondag met 11 verkozenen de grootste in de provincieraad, die 36 zetels telt. Het Vlaams Belang sprong over N-VA naar 8 verkozenen, N-VA bleef steken op 7 zetels, Vooruit deed er eentje bij en heeft nu 6 verkozenen in de West-Vlaamse provincieraad. Open VLD is weggezakt van 5 naar 2 zetels, Groen halveerde van 4 naar 2.

CD&V gaat nu met N-VA en Vooruit in zee in de deputatie. Dat hebben minister Hilde Crevits en provinciaal voorzitter van CD&V Kris Declercq geconcludeerd uit de onderhandelingen.