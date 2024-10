Met de boodschap hoopt Vlaams Belang Oostende de kiezer voor een duidelijke keuze te stellen. Volgens hen is er enkel met Vlaams Belang echte verandering mogelijk in de kuststad.

Oostende weer van ons

De catchphrase voor de nationale verkiezingen werd ook bovengehaald voor de lokale verkiezingen van morgen. 'Vlaanderen weer van ons' werd zo 'Oostende weer van ons'. “Oostende weer van ons, dat betekent kiezen voor een beleid op maat van de gewone Oostendenaar”, aldus lijsttrekker Tom Lamont.

“We willen meer veiligheid en inspraak voor de bevolking. De Oostendenaar weer op de eerste plaats zetten: dat is waar we voor gaan. Maar dat kunnen we niet alleen. Ik roep daarom iedereen op om te gaan stemmen en om vrienden en familie te overtuigen. Samen gaan we voor een Oostende met een nieuwe politieke cultuur.”