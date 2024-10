Ook de Armoede-adviesraad van Brugge Dialoogstad wil van de gelegenheid gebruikmaken om nog eens druk uit te oefenen op het (nieuwe) beleid: "Het thema wonen komt zeer sterk naar boven. We hebben dit besproken met mensen in armoede. We vroegen wat voor hen prioriteit is in het lokale beleid in Brugge. Het thema komt samen met mobiliteit en de sociale rechten die niet gehaald worden sterk naar boven. Ons eisenpakket is vrij breed met verschillende thema's", vertelt Nele De Wachter.