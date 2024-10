In de West-Vlaamse steden en gemeenten waar met stemcomputers gestemd wordt, kan gestemd worden tot 15 uur. De stembureaus waar met pen en papier gestemd wordt, blijven open tot 13 uur.

Op dit moment (9u00) zijn alleen problemen gemeld in Alveringem en in één stembureau in Beveren-Roeselare. Bij de vorige verkiezingen in oktober waren er op heel wat plaatsen problemen met computers die niet wilden opstarten of die uitvielen.