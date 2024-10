Programma's

Cultuurcentrum De Schakel Waregem

In Gdstv volgen we deze keer Fien, Sanne en hun dochter Ella. Zij bezoeken het vernieuwde cultuurcentrum De Schakel in Waregem. Ze ontdekken de nieuwe cinemazaal en het aanbod kinderactiviteiten in de foyer. Ook de grootouders komen langs om kennis te maken met het gevarieerde cultuuraanbod van De Schakel.