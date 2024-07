Vanavond en vannacht is het helder en rustig met minima rond 13 graden.

Maandag en dinsdag is het zomers met maxima rond 25 graden en meer, zelfs naar 27-28 graden op dinsdag. Het is daarbij zonnig en droog. Op woensdag is het ook nog erg warm, maar de kans op regen- en onweersbuien wordt dan weer groter.