Ook het weekend wordt zacht. Morgen halen we 7 graden. Het is dan droog en misschien kan de zon eens komen piepen. Dat is ook zondag zo, bij 9 graden.

Maandag doen we daar een graadje bij. Die dag krijgen we de zon helemaal niet te zien.

Mogelijk komt er tegen de wissel van oud naar nieuw een erg natte periode aan, maar zeker is dat nog niet.