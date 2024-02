Vanavond en vannacht is het droog en koud. In de opklaringen zakken we tot rond 2 graden en er is kans op wat vorst aan de grond en dus op een enkele lokale gladde plek.



Morgen en woensdag worden betere dagen met morgen (redelijk) wat zon en droog weer. We halen 8 à 9 graden bij een schrale noordoostelijke wind. Woensdag duiken er geleidelijk aan weer meer wolken op. Het kan dan alweer 10 graden worden. Zelfs een drupje regen is op woensdag niet uitgesloten.

Donderdag neemt de bewolking verder toe en wordt het regenachtig. De maxima lopen geleidelijk aan weer op en halen op dan een graad of 12.