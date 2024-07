Zaterdagavond en -nacht trekken lokaal felle regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk over ons land. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd, forse windstoten en hagel. Ook in de loop van zaterdagnamiddag zijn al zeer plaatselijke warmteonweders mogelijk, vooral met hagel en intense neerslag. Vanaf 20 uur geldt code geel in West-Vlaanderen.



Wie bij storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Er wordt gevraagd om bij voorkeur het e-loket te gebruiken. Het nummer 1722 dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Bij mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112. De bedoeling van het e-loket en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.