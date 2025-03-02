18°C
Volg de start van de Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne bij Focus-WTV

Mis op zondag 1 maart niets van de start van Kuurne-Brussel-Kuurne! Volg de ploegvoorstelling en de start van de wedstrijd op Focus-WTV via livestream en rechtstreeks op televisie.

Ploegvoorstelling

Via livestream: vanaf 10u20 zie je op onze website alles wat er op het startpodium op de Grote Markt van Kortrijk gebeurt. En dat is heel wat: er wordt hulde gebracht aan mensen die hun strepen in het wielrennen meer dan verdiend hebben en alle deelnemers aan de wedstrijd passeren op het startpodium en worden per ploeg voorgesteld.

TV Show uitzending

Via televisie: vanaf 10u35 starten we ook op televisie. In de rechtstreekse uitzending zie je de ploegvoorstelling van de profs met commentaar van Jeroen Sap. De ploegenpresentatie wordt doorspekt met interviews die collega Jens Lemant ter plekke doet met de hoofdrolspelers, de belangrijkste West-Vlaamse en wereldtoppers. Je ziet de renners ook de eerste kilometers van de wedstrijd afwerken. Achter de wagen van de koersdirecteur, klaar om te knallen zodra de rode vlag naar beneden gaat.

Kuurne-Brussel-Kuurne

