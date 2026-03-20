Mis vrijdag niets van de start van de E3 Saxo Classic! Volg de ploegvoorstelling en de start van de wedstrijd op Focus-WTV via livestream en rechtstreeks op televisie.
Op vrijdag 27 maart rijden zowel de juniores als de profs de E3 Saxo Classic. “Door welke bril kijk jij naar de meest excentrieke koers” is de slogan van de wedstrijd dit jaar. Kijk gerust door de Focus-WTV-bril want we zetten een heel team in om de start van de wedstrijden live uit te zenden. En dat op alle fronten.
Vanaf 11u: ploegvoorstelling live op focus-wtv.be
Vanaf 11u via de livestream op deze website: je ziet op onze website alles wat er op het startpodium in Harelbeke gebeurt. En dat is heel wat: je ziet de start van de wedstrijd van de juniores en we volgen uiteraard de ploegenpresentatie van de profs met heel wat kleppers. En je geniet natuurlijk mee van de sfeer in de E3 Arena met alle extra stunts die er te beleven zijn.
Vanaf 11u15: live uitzending op Focus-WTV
Vanaf 11u15 starten we ook op televisie. In de rechtstreekse uitzending zie je de ploegvoorstelling van de profs met commentaar van Jeroen Sap. De ploegenpresentatie wordt doorspekt met interviews die collega Jens Lemant ter plekke doet met de hoofdrolspelers, de belangrijkste West-Vlaamse en wereldtoppers. Je ziet de renners ook de eerste kilometers van de wedstrijd afwerken. Achter de wagen van de koersdirecteur, klaar om te knallen zodra de rode vlag naar beneden gaat.
Middagnieuws iets later
We hebben die dag natuurlijk ook oog voor het andere nieuws in de provincie. Maar het middagnieuws gaat iets later op antenne, vanaf 12u50. Want geef toe, de start van zo’n wielerwedstrijd in onze streek mag toch voorrang krijgen?
En vergeet ook ‘s avonds niet te kijken. In Sport West krijg je vanaf 18u na het nieuws een uitgebreid wedstrijdverslag met reacties van winnaars en verliezers.
Nations Cup Junioren E3 Saxo Classic
Volg vanaf 13u ook live de Nations Cup Junioren via Focus-WTV!