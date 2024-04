Tijdens de tien dagen in Servië wordt er niet alleen gevolleybald. De internationale scholengemeenschap wil dat de jongeren elkaar ook leren kennen.

"Er is ook een Nations Night, zodat jongeren van over de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten met tradities en zo. Er is een openings- en een slotceremonie en er is een cultuurdag ingepland", zegt coach Bergez.

Naast de jongens van Torhout zullen ook de meisjes van het VMS in Roeselare ons land vertegenwoordigen op het WK.