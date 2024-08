De Belgian Cats kropen in de poulefase door het oog van de naald en mogen zich nu opmaken voor een kwartfinale tegen Spanje. Het baskettoernooi is intussen verhuisd van Rijsel naar de Bercy Arena in Parijs, waar beide landen elkaar om 14u30 treffen. Het duel wordt een heruitgave van de EK-finale van 2023, toen Emma Meesseman en co. met 58-64 wonnen en Europees kampioen werden.