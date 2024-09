Makkelijk is het allerminst. Kleiduifschieten is dan ook een Olympische sport én wie de sport wil beoefenen, moet daar een examen voor afleggen. Eenmaal je een licentie op zak hebt, is het wel zoeken naar schietstanden. In West- en Oost-Vlaanderen zijn die er al niet, dus de open weideschieting in Dentergem is het uitgelezen moment om in onze provincie aan kleiduifschieten te doen.

De weinige schietstanden is niet de enige uitdaging waar de sport voor staat, want ook de reputatie werkt niet mee: 'Het is wel een sport die in opmars is. Maar die nog zeer teneergekeken wordt omdat het gebruik van een wapen bij veel mensen doet denken aan terroristen en baldadigheden. Maar dat is zeker niet het geval, want iedereen die wil kleiduifschieten en sportschieten moet een examen afleggen om het te mogen beoefenen', klinkt het.