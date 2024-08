Emma Meesseman: “Het is volop genieten. We hebben de laatste twee matchen getoond wat we echt zijn. Ik hoop dat het zo verder gaat. Ik hoop op een medaille, maar ik durf niet te ver vooruit denken.”



De Cats begonnen als een wervelwind aan hun partij tegen de Spanjaarden met knappe punten van Julie Vanloo, Elise Ramette en Antonia Delaere, maar moesten La Roja na het eerste kwart na een knappe eindsprint dan toch naast zich dulden: 26-26. Ook in het tweede kwart duwden de Belgen het gaspedaal in en liet Kyara Linskens, vorig jaar MVP in de EK-finale tegen Spanje, van zich spreken met talloze doelpunten. Vooral de tot Spaanse genaturaliseerde speelster Megan Gustafson hield de Zuid-Europeanen nog enigszins in de wedstrijd met zeventien punten: 48-37.