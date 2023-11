De finale van Kuurne-Brussel-Kuurne liep al door het centrum van Kortrijk en vanaf volgend jaar zal dus ook de start in Kortrijk plaatsvinden. De ploegvoorstelling en het startschot zullen vanop de Grote Markt gegeven worden. De aankomst ligt wel nog altijd in de Brugsesteenweg in Kuurne. Met de nieuwe startplaats wil de organisatie inzetten op meer beleving en een sterkere VIP-werking opzetten. Op termijn willen ze ook een internationale dameskoers toevoegen aan het programma.