Kortrijk begon furieus en nam via driepunters van Pouedet en Beran meteen afstand van de bezoekers. Na het eerste kwart stond het 23-20, bij de rust trokken de Spurs met een comfortabele 47-33 de kleedkamer in. Pouedet was met 15 punten voor de pauze de uitblinker.

Ook na de rust bleef Kortrijk domineren. Leuven slaagde er niet in het verschil te verkleinen en zag de thuisploeg uitlopen tot twintig punten. In het slotkwart kwamen de Bears nog stevig dreigen, maar het verschil bleef op zeven punten in het voordeel van de thuisploeg.

Kortrijk, dat dit seizoen amper twee keer verloor in eigen huis, trekt zo met vertrouwen naar de halve finales van de play-offs en mag blijven dromen van de Belgische titel.