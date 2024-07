Kers op de taart”: Lars Craps snelt naar winst in Menen-Kemmel-Menen

In het absolute slot probeerde een zevental, met onder meer Stan Craps, Yoni Van Speybroeck en Lowiek Misseeuw, de koers te beslissen. De zeven koplopers werkten goed samen en zetten zo het peloton een hak. Het is uiteindelijk Stan Craps die in de slotronde op de brug het verschil kon maken en zo Menen-Kemmel-Menen op zijn naam mocht schrijven.

“Ik voelde dat de benen nog zeer goed zaten op de brug, op een kilometer van het einde. Daar heb ik geprobeerd om nog weg te raken, en dat is gelukt. Ik kom van een hele zware winter met heel veel tegenslagen. Ik ben weer aan het opbouwen met al een tweede en een derde plaats in UCI-wedstrijden, maar deze is wel de kers op de taart”, vertelt een dolgelukkige Stan Craps.

Oscar Loy sprintte naar de tweede plaats voor de Italiaan Stefano Ganini.