"Aan de tweede materiaalpost koos ik een fout spoor en belandde ik op een steen, waardoor ik hard overkop ging", beschreef De Bruyckere zijn valpartij in de mixed zone. "Toen ik terug rechtstond, stond mijn stuur volledig scheef. Ik heb het proberen recht te trekken, maar dat is niet volledig gelukt. Ik heb wel doorgereden, omdat ik wist dat het helemaal verloren zou zijn als je op zo'n snelle omloop zou wisselen. De laatste drie ronden verliepen daardoor zeker niet ideaal."

Door die valpartij was een derde plek "het hoogst haalbare" voor De Bruyckere. "Je weet nooit hoe de koers zou geëvolueerd zijn als ik niet gevallen was. Op fysiek vlak maakte ik zeker kans op de titel. Ik had een goeie start, kon eigenlijk altijd perfect volgen bij Sparfel en zat klaar om in de finale zelf iets te proberen. Na die valpartij moest ik meteen schakelen en heb ik mijn hoofd niet laten hangen. Ik zat op een gegeven moment op plek dertien en het podium leek toen onhaalbaar, maar ik heb in die laatste ronden alles gegeven. Derde is mooi, maar ik had liever een paar plekjes hoger gestaan."