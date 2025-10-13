Het duel begon meteen fel. Al in de openingsfase kreeg Clyncke een schietkans, maar het was Debouver die het openingsdoelpunt scoorde na een perfecte assist van Hallaert. Het eerste halfuur bracht enkele kansen, waaronder een schot van Clyncke en een afgekeurde mogelijkheid voor Debouver om de 2-0 te maken. In de slotfase van de eerste helft had Haerinck een onverwachte kans, maar doelman Langenbilck hield zijn netten schoon. Ook Cercle zelf kwam dicht bij de gelijkmaker via een kopbal van Obambi, maar Depaepe stond paraat.

De tweede helft begon met een domper: Bert van Jong Cercle kreeg rood en de ploeg moest in ondertal verder. Toch gaf dat de beloften geen windeieren. Via een vrije trap van Martlé en enkele kansen van Behaege en Depaepe bleef Jong Cercle aandringen. Pas halfweg de tweede helft herstelde Roeselare het evenwicht, maar Jong Cercle bleef goed voetballen ondanks de numerieke minderheid. Uiteindelijk resulteerde dat in een verdiend 2-2 gelijkspel.

Met dit resultaat zet Jong Cercle hun goede vorm voort en blijft de ploeg meedoen in het midden van het klassement, samen met SK Roeselare. Het toont aan dat de groen-zwarte beloften steeds moeilijker te kloppen zijn.