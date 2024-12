Maandag kende Iserbyt nog een heuse offday in de Superprestigecross van Mol, waar hij negentiende eindigde op meer dan vijf minuten van winnaar Matthieu van der Poel. "Het ging gewoon niet", konk het toen nog.

En vandaag nam Iserbyt dan ook het besluit om de Wereldbekercross in Gavere aan zich voorbij te laten gaan: "Ik wil mijn lichaam nu rust geven voor het zware programma dat er nog aankomt”, zegt Iserbyt. Voorlopig start Eli wel gewoon in de Wereldbekermanche van Besançon in Frankrijk.