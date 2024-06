De laatste Europese Wedstrijd van Cercle is alweer 14 jaar geleden. Als verliezend bekerfinalist mocht Cercle toen aantreden tegen het Finse Turku. Cercle won ook en schakelde zo voor het eerste een tegenstander uit in Europa. In de volgende ronde won het zijn heenmatch tegen Anorthosis Famagusta uit Cyprus maar werd het in de return uitgeschakeld.



Cercle Brugge speelt op 25 juli en 1 augustus Europees. ALs het als eerste uit de trommel komt, dan speelt groen-zwart eerst thuis.



Dit zijn de mogelijke tegenstanders: Panathinaikos (Gri), Maccabi Petah Tikva (Isr), Silkeborg IF (Den), Kilmarnock (Sch) en FK Vojvodina (Ser).



Of de winnaar uit een duel in de eerste voorronde. Duels tussen deze teams:



Wisla Krakow (Pol) of KF Llapi (Kos)

Pafos FC (Gri) of IF Elfsburg (Zwe)

FC Tobol (Kaz) of MFK Ruzomberok (Slv)

Paksi FC (Hon) of Corvinul Hunedoara (Roe)