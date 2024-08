Er is aandacht voor de drafwedstrijd voor het goede doel waarin onder meer Jens Dendoncker en Ine Beyen in de sulky kruipen. Ook de drafwedstrijden met de professionals komen aan bod. Er zijn interviews met bekende en minder bekende bezoekers van Waregem Koerse en hoogtepunt is natuurlijk de Grote Steeple. Met het deskundige commentaar van Nicky De Frene wordt dat omstreeks 16u20 hèt moment waar iedereen naar uitkijkt.



De live-uitzending start om 15u30 en is ook te bekijken via de livestream op www.focus-wtv.be. Die livestream kan ook herbekeken worden, een service voor iedereen die graag zelf naar Waregem trekt maar het evenement nadien nog eens in alle rust wil herbeleven.