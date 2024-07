De eerste activiteit van de dag is een bezoek aan het RAM, het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. Het museum is helemaal vernieuwd. Jong en oud maken er kennis met de geschiedenis van de Romeinen. Veel voorwerpen in het museum zijn afkomstig van archeologische opgravingen in het centrum van Oudenburg. Maar Ariane was vooral onder de indruk van de maliënkolder die ze over haar hoofd mocht trekken.