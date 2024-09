Vier jaar lang zijn Kim, zijn grootvader Gilbert en een hoop vrijwilligers bezig geweest om de oude reddingsboot terug vaarklaar te krijgen. "We zijn nu het stuur aan het monteren en dan kan hij opnieuw op zee. Het is leuk om samen met pépé en de vrijwilligers aan de boot te kunnen werken."

De bal ging aan het rollen toen 'pépé Gilbert' samen met Kim naar de boot ging kijken. Het kriebelde bij Gilbert om de boot te restaureren en zo geschiedde. "Het schip was in slechte staat. Er bladderde verf af en er waren veel mankementen. Ik mocht helpen met allerlei kleine taakjes, om de boot op te lappen."

Perfect voor moeilijke plekken

Ook voor grootvader Gilbert is het een plezier om samen met zijn kleinzoon te werken. "Het is een droom om dit samen met hem te doen, echt een plezier. Na 4 jaar helpen is het tijd voor de beloning en mag hij mee op zee. Het was handig dat hij er was, want hij kon in de kleine plekjes waar wij te groot voor zijn."