In provinciedomein Palingbeek in Ieper kan je ook hele leuke verhalenzoektochten doen, er is eentje voor de kleintjes, zo de leeftijd van 3 tot 6, nl. ‘Rhea is mama kwijt’ en er is eentje voor iets oudere kinderen, van 6 tot 9, nl. ‘Marie en Tatti in het Toverbos’. Vincenzo heeft ze alletwee al uitgeprobeerd en de kinderen hebben zich geweldig geamuseerd, kijk maar!