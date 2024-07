Ik Zomer West-Vlaams: op stap in eigen provincie!

Zin in een echte kriebelwandeling? Da’s ideaal, want we gaan op pad met Ragje! En Ragje kennen we van het prentenboek ‘Mijn mooiste spinnenweb’. Ze kan haar eigen web niet spinnen, maar misschien kunnen we haar helpen. We vertrekken hier aan het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne en gaan op zoek naar wegwijzers. We gaan ook allerlei opdrachten moeten doen, dus het wordt leuk! Maar eerst… binnen het boekje halen.