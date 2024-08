Een datum die alvast niet in je agenda mag ontbreken is die van zaterdag 24 augustus, want dan is er hier, in provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende, ‘Nocturne Atlantikwall’. Tijdens die avond brengen dichters, theatermakers, dansgroepen, muzikanten en andere creatieve geesten muziek, dans, theater en poëzie tussen de meer dan 60 bunkers en geschutstellingen en de twee kilometer aan loopgraven uit beide wereldoorlogen. De avond is helemaal gratis en heel divers.