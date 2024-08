Vincenzo is in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en hij mag de podcastwandeling, of ‘podwalk’ van televisiemaker Arnout Hauben uittesten en dat met niemand minder dan… Arnout Hauben zelf! Hij heeft de podwalk klaar staan op zijn smartphone, hij heeft zijn oortjes in en wandelschoenen aan… dus, klaar om te vertrekken.