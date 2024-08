Vandaag gaan we op pad in De Blankaart in Diksmuide! En we gaan niet zomaar ‘op pad’, we doen een quizwandeling… En ‘water’ is daarbij het thema, we leren vanalles bij over het belang van water voor mens, natuur en landbouw. En de quizwandeling zelf kunnen we terugvinden op de erfgoedapp van Faro, we hebben die daarnet gedownload, dus we kunnen starten!